Wachten op Europees verbod niet nodig, Zeeland kan schippers die de lucht vergiftigen eerder al aanpakken

Nels moeder Riek telde voortdu­rend tegeltjes, nu snapt Nel pas waarom

Nel de Nooijer (74) was vier jaar toen het water door haar geboortestad Brouwershaven raasde. Angst en schrik voelde ze niet. Verwondering wel. Met expositiemaakster Corina Jansen is ze op zoek naar het verhaal van de Ramp in Brouwershaven.

17 januari