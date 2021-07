Waarschuwing voor jerrycans met chemische stof op Zeeuwse stranden

Zomerhit Jouw dagelijkse zomerhit (5): Ellen ten Damme - Tour de France

16 juli Weten jullie wat ik de afgelopen weken zo jammer vond? Dat het televisieprogramma De Avondetappe zo laat begon, op de dagen dat er ook werd gevoetbald. Voor het ook maar was begonnen, lag ik vaak al half te snurken. En dus miste ik de fijne openingstune van Ellen ten Damme, die mij het ultieme zomergevoel geeft. Haar Tour de France laat me weer denken aan snikhete zomers op Franse campings, waar half ontblote wielerfanaten in een veel warm hokje rond de enige televisie op het terrein kropen. En aan de momenten dat de Tour-karavaan langs de camping zoefde en ik vurig hoopte een bidon van Breukink of Indurain op te rapen. De Tour de France, dat is voor mij zomer. Maar niet om tien over half twaalf ‘s avonds, beste NOS. Dan ligt deze jongen doorgaans op één oor. Hoe leuk dat liedje van Ellen ten Damme ook is.