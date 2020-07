Waarschuwing aan alle toeristen, inwoners en Zeeuwse ondernemers: hou je aan de coronaregels

Met z'n allen bouwen aan de Dikke Toren; die wordt bijna 11.000 legosteen­tjes groot

19:19 ZIERIKZEE - In het echt is de Dikke Toren in Zierikzee nooit afgebouwd. Met een beetje mazzel gaat dat nu wel lukken. Zij het in het klein, in het Stadhuismuseum. Met een stuk of 11.000 legosteentjes. ,,Leuk toch? De Dikke Toren is het pronkstuk van de stad", zegt Miranda Huijer van Intertoys Zierikzee.