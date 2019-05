Waarom werken Zeeuwen buiten Zeeland?

De vacaturebank is een initiatief van de netwerkgroep De Zeeuwse Connectie. De campagne begon dinsdagochtend op de Zeeuwse treinstations en bij benzinepompen langs de A58. De forensen kregen van het promotieteam Zeeuwse knop drop en informatie over de korte enquête die in te vullen is via www.ZeeuwseVacaturebank.nl/forens.