Waarom vliegen er plots zoveel lieveheersbeestjes rond?

In de afgelopen dagen is het ongetwijfeld veel mensen opgevallen. Zo gauw de zon schijnt vliegen er heel wat lieveheersbeestjes rond om vervolgens op een gevel te gaan zitten waar de zon op schijnt of die licht van kleur is. Hierdoor moeten niet enkel huizen en hoge gebouwen eraan geloven, maar ook bomen zoals de berk. Eenmaal geland trekken ze zich terug in kieren en gaatjes of tussen de schors. Soms zie je er enkelen, andere keren gaat het om grote groepen van tientallen of zelfs honderden lieveheersbeestjes. Het doel van deze volksverhuizing onder de lieveheersbeestjes is een geschikte plek te zoeken om te overwinteren.

Exotische soort

Dit fenomeen is niet enkel een gevolg van mooie nazomerdagen in oktober, maar ook van het type lieveheersbeestje. Het gaat hier om een exotische soort die vroeger niet voorkwam in onze regio: het veelkleurige Aziatische lieveheersbeestje (Harmonia axyridis). Op basis van de kleur en stippen zal je het verschil niet zien met een Europees lieveheersbeestje. Maar ze zijn wel groter, met een lengte van een halve centimeter of meer, en hebben een deukje in hun dekschild.

Lieveheersbeestjes zijn nuttige dieren: je kunt ze gebruiken voor de bestrijding van insecten zoals bladluizen. Daarom zijn ze in de jaren 90 ingevoerd als biologisch wapen in serres. Helaas zijn er enkele exemplaren ontsnapt die zich vervolgens in onze natuur hebben weten te vestigen. De kalkrotsen waar ze normaal in overwinteren hebben ze ingeruild voor onze gebouwen. Een succesvolle strategie, want ze hebben zich al verspreid over heel West-Europa. Op zich geen groot probleem, op één detail na: ze eten ook de larven van hun kleinere inheemse soortgenoten. Ondertussen is het gebruik van dit dier verboden, maar het kwaad is al geschied.

Kieren sluiten

Als het Aziatische lieveheersbeestje eenmaal binnen zit, zal het zich het grootste deel van de resterende herfst en de winter stil houden. Eten doen ze niet tijdens deze periode. Je zult er dus weinig last van hebben. Al kunnen grote groepen soms met hun uitwerpselen de boel wat bevuilen. Rond de start van de lente worden ze weer actief en verlaten hun schuilplaats. Heb je ze toch liever niet in huis, dan is voorkomen beter dan genezen. Zorg dat ze niet via kieren of openstaande deuren en ramen het huis binnenkomen. Is hen dat toch gelukt en vind je ze hinderlijk of ben je er allergisch voor, dan kun je ze vangen en op een diervriendelijke manier naar buiten zetten.