Waarom sneuvelt de Ride for the Roses wel en de Kustmarathon niet? Organisatoren leggen het uit

Delta Ride for the Roses was gepland op 10, 11 en 12 september, maar een maand voor de start besloot de organisatie het driedaagse wielerevenement ten bate van kankeronderzoek een jaar door te schuiven. Het staat nu gepland voor 10, 11 en 12 juni 2022.

Voorzitter Henk Remijnsen van Delta Ride for the Roses begrijpt dat het dinsdag wereldkundig gemaakte besluit een domper is voor de bijna 2.500 deelnemers die zich vanaf 1 juli hebben ingeschreven. Uiteindelijk mikte de organisatie op 5000 tot 6000 fietsers.



Remijnsen: ,,Ook wij zijn teleurgesteld. Wij hadden liever gezien dat de Ride was doorgegaan, al kunnen deelnemers de tocht wel op een zelfgekozen tijdstip rijden. Helaas was de onzekerheid over de vergunningen van de gemeenten Goes en Terneuzen te groot. Beide gemeenten konden niet aangeven onder welke voorwaarden het evenement zou kunnen plaatsvinden. Ze lieten weten dat zij nog wachten op nadere berichten uit Den Haag over de corona-maatregelen.”