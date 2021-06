Waarom Marinus Boezem in Zeeland bleef? ‘Eigenlijk is dat een krankzinnige vraag’

Met zijn vrouw Maria-Rosa woont en werkt Marinus Boezem in het oude weeshuis aan het Molenwater in Middelburg. Het monumentale pand is ook een privémuseum, volgestouwd met werken en ontwerpen uit een internationaal succesvolle carrière die inmiddels meer dan zestig jaar omspant. Tekeningen en maquettes van zijn kathedralen natuurlijk, zoals hij die in steen neerlegde op Neeltje Jans of in populieren liet groeien bij Almere. Maar ook drie tafeltjes bedekt met witte kleden die door een ventilator in beweging worden gebracht. Met dergelijke werken heeft Boezem letterlijk en figuurlijk lucht in musea en galeries gebracht.