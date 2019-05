‘Waarom mag een Nederlandse havenmeester niet in België werken, maar andersom wel?’

De bijeenkomst werd niet voor niks gehouden in het eeuwenoude - en voor miljoenen gerenoveerde - Havenhuis aan de Graslei in Gent. In het pand huist North Sea Port, de fusie tussen de havens van Zeeland en Gent. De organisatie wordt gezien als hét voorbeeld van succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. “Juist daarom starten we met dit vernieuwende experiment in deze regio”, zei staatssecretaris Knops. “Om knelpunten in regelgeving in kaart te brengen en daar concrete oplossingen voor te vinden.”



Want ondanks de geslaagde fusie zijn er nog volop problemen bij North Sea Port, zei directeur Jan Lagasse: “Waarom mag een Vlaamse havenmeester wel in Nederland werken, maar een Nederlandse havenmeester niet in België? Dat komt door de verschillende beroepskwalificaties. En bijvoorbeeld het ophalen van scheepsafval. Dat mag in het hele havengebied, maar mag dan weer niet in allebei de landen getransporteerd worden. We hebben fantastische projecten in de pijplijn, maar ze worden gehinderd door het bestaan van die grens.”