Waarom je in de ene Zeeuwse gemeente wél plastic apart moet houden en in de andere niet

Op chic over de rode loper van Film by the Sea in Vlissingen

19:56 VLISSINGEN - De grote letters boven de ingang van CineCity laten er geen misverstand over bestaan: Film by the Sea 2019 is begonnen. Vele bekende en minder bekende gasten gingen vrijdagavond op chic over de rode loper, op weg naar het traditionele openingsgala.