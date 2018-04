Waarom je altijd je ID-kaart mee moet nemen als je gaat hardlopen

,,Oeps, ik heb mijn ID niet bij me. Echt helemaal vergeten", zegt hardloper Tom Jansen. En hij is niet de enige. In amper een week tijd zijn er twee onwel geworden hardlopers aangetroffen in de omgeving, zonder identiteitsbewijs.

De politie had in beide gevallen moeite om de identiteit van de mensen te achterhalen. Zo werd er vorige week een hardloopster in Houten gevonden zonder identiteitsbewijs op zak en gisteren werd er een man in Maarssen aangetroffen. Beiden waren gaan hardlopen zonder identiteitsbewijs en onwel geworden.

,,Ik heb er gewoon echt niet bij stilgestaan", zegt Tom Jansen uit Leidsche Rijn. Wel heeft hij heel bewust zijn mobiel meegenomen 'voor als er iets gebeurt'. Maar voor het geval hij zelf niet in staat is om te bellen, heeft hij zo snel geen oplossing paraat. ,,Ik heb wel mijn naam op mijn schoenen staan", zegt Jansen lachend. ,,Maar dat is eigenlijk meer omdat ik dat zelf leuk vond en niet per se voor het geval dat mensen mij bewusteloos aantreffen."

Meldingen

Volgens een woordvoerder van de politie komt het regelmatig voor dat er een onwel geworden hardloper zonder ID-kaart op zak wordt aangetroffen. ,,Vooral als het mooi weer is, krijgen we hier meldingen over. Veel mensen gaan dan buiten sporten en de meesten nemen geen ID-kaart mee."

Heel logisch, vindt Eric Roeske. Hij is atleet bij atletiekvereniging Hellas. ,,Je wil natuurlijk zo min mogelijk meenemen tijdens het hardlopen, maar het is wel belangrijk dat je geïdentificeerd kunt worden." Roeske heeft daarom een tip voor wie geen ID-kaart of paspoort mee wil zeulen tijdens het hardlopen: schrijf je naam en een noodtelefoonnummer in een van je hardloopschoenen.

Boete

Een naam en telefoonnummer in je hardloopkleding of schoenen is beter dan niets, maar het meenemen van een geldig identiteitsbewijs is toch de beste optie. Sterker: wie zich niet kan identificeren, is in overtreding en kan een boete krijgen.