Waarom de ene scholier al vakantie heeft en de ander nog moet blokken: ‘Lessen in de klas zijn het fijnst’

Terwijl Mila luisterde naar haar docent economie, volgde Iza naast haar lessen natuur, gezondheid en techniek. Het is gezellig, vinden de meiden. ,,Je hebt tijd om tussendoor even te praten en samen te eten. We houden volgende week met vriendinnen een kerstetentje. Nu hadden we mooi de gelegenheid om het voorgerecht te oefenen. We hebben een tartaar van mango, avocado en mozzarella gemaakt. Hij was heerlijk.”