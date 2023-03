Waarom 60 rijden en geen 80? ‘Leg die telefoon gewoon weg’

Snelheid hoeft niet omlaag

De snelheid op provinciale wegen van 80 naar 60 km brengen. Dit is een overbodige actie, het ligt niet aan de wegen waarbij de bomen en sloten op te korte afstand van de weg zouden zijn. Het ligt aan de bestuurders die zich niet aan de opgelegde snelheden willen houden, en hun telefoon niet los kunnen laten. Zolang deze mentaliteit niet verandert, is meer handhaving en zijn hogere boetes op deze overtredingen noodzakelijk. Hopelijk wordt het aantal ongevallen dan ook minder.

Jaap de Wolf, Zoutelande

Zet de kerncentrale in de Randstad

Met belangstelling het stuk van Petra Luteijn gelezen en de reacties daarop. Geen van de reacties gaat over het transport van de elektriciteit, waar Petra het wel over had. Onbegrijpelijk vind ik dan ook, dat een tweede kerncentrale niet daar geplaatst wordt, waar heel veel stroom verbruikt wordt. Nu al is het stroomnet overbelast en in de Randstad wordt, lijkt mij, iets meer stroom verbruikt dan in Zeeland. Waarom dan toch niet die keuze voor de Tweede Maasvlakte. Redelijk dicht bij kenniscentrum en opslag afval Borssele. Provinciale Staten, doe hier iets mee.

Jos de Groot, Vlissingen

Natuur verdwijnt door stikstofproductie van de landbouw

BBB-voorman Kees Hanse vroeg zich afgelopen juni in een ingezonden brief in deze krant af: ‘Wat is biodiversiteit?’ En in het interview met Hanse als BBB-lijsttrekker zegt hij: ,,De natuur kan zich heel goed aanpassen aan de mens.” Deze uitspraken geven aan dat deze BBB-vertegenwoordiger weinig notie heeft van ‘natuur’. Hanse is van een generatie die kennelijk niet weet hoe rijk de Zeeuwse natuur ooit was. Hij kent niet anders dan wat hij van jongs af aan gezien heeft... Ja, de natuur heeft zich inderdaad aangepast. Dat leverde brandnetels, bramen en ruigtekruiden op, een sterk verminderd insectenleven en het verdwijnen van weide-en akkervogels. Een belangrijk aandeel daarin heeft de landbouw met zijn stikstofproductie. Niet te ontkennen. De inspanningen van de BBB zijn er nu op gericht om in de Eerste Kamer de Stikstofwet om zeep te helpen. Daarmee bewijst deze partij de Zeeuwse samenleving zeker geen dienst. Iets om op 15 maart aanstaande rekening mee te houden.

Ben Smulders, Vlissingen

Is geld voor Vlissingen belangrijker dan gezondheid?

Meer dan de helft van de wereldbevolking zal in 2035 overgewicht of zelfs obesitas hebben als we doorgaan met onszelf te voeden zoals we nu doen. In Finland is een proef met gezonde lunches op scholen hoopgevend. Maar wat doet de gemeente Vlissingen? Die overweegt om bij Oost-Souburg twee filialen van fastfoodketens neer te zetten. Geen architectonische toevoeging in het landschap, grote kans op zwerfvuil en het belangrijkste: twee nieuwe stimulansen voor ongezond eten. Net als in Groningen is bij de gemeente Vlissingen het belang van geld groter dan het belang van de burgers. Hoeveel (kranten)artikelen over overgewicht, obesitas, ongezond eten, extra kosten voor de zorg en lichamelijke en psychische klachten moeten er gepubliceerd worden voordat gemeenteraadsleden hun verstand krijgen?

Eva Beekman, Oost-Souburg

Waarom voedselmakers treiteren

Het verslag van het bedrijf van Ingrid de Sain (boerin en nu BBB-lijsttrekker) illustreert op pijnlijke wijze de verlammende regelgeving van de overheid richting landbouw. De Amerikaanse president Thomas Jefferson schreef dat ‘zij die de aarde bewerken leven in harmonie met hun omgeving, wetend dat niet alles maakbaar is, maar dankbaarheid tonen voor wat zich aandient’. In de Washington Post werd de vraag gesteld waarom in Holland, het meest vruchtbare deltalandje ter wereld, de vakbekwame voedselmakers hier zo worden getreiterd. Het antwoord komt er op neer dat hier een ecologische mainstream is ontstaan die een plantje op de arme zandgrond belangrijker vindt dan humane voedselproductie. Volgens voedseldeskundige Louise Fresco is Nederland dan ook het enige land ter wereld waar het belang van de natuur boven dat van de landbouw staat. Het kabinet draagt indirect een verantwoordelijkheid voor de mensen die op deze wereld van honger omkomen: Onze Westerse wensnatuur heeft een hoge prijs.

Lauran de Winter, Ovezande

Stop met uitdelen van zinloze cursussen

Cursusaanbieders profiteren flink van de jaarlijkse subsidie van 1000 euro per jaar van het UWV voor cursussen voor werkenden en werkzoekenden. Vorig jaar 200.000 mensen die van deze regeling gebruik hebben gemaakt. De één na de andere cursusaanbieder komt met een belachelijke, zelf verrijkende cursus. Een cursus jezelf ontdekken in Parijs, een aromatherapie, bierproeven, helende geuren ontdekken, jezelf onderdompelen in een ijsbad, een sabbatical om een berg te beklimmen et cetera. Allemaal zinloze, absurde cursussen en weggegooid belastinggeld. Het UWV kampt met een technische storing. Ja, dat is van geen wonder. Iedereen wil wel een gratis uitstapje. Is er dan niemand die het UWV eens flink de oren wast met die onzin? Of Nederland nog niet genoeg in brand staat. Ga gewoon aan het werk. Een miljoen vacatures lonken. Het stimuleren van werkzoekenden, die echt willen gaan werken om meer te verdienen, wordt in de kiem gesmoord omdat zij al hun toeslagen verliezen en er ook nog netto op achteruit gaan. Totaal verkeerde prikkel.

André Schrier, Schore

Een waanidee om te stoppen met steun aan Oekraïne

Met grote verbazing en verontwaardiging las ik de lezersbrief van George van de Poel. Stoppen met militaire steun aan Oekraïne zou het land volgens hem aan de onderhandelingstafel roepen. Wat een waanidee! Oekraïne aan z’n lot overlaten houdt voor Poetin in dat hij z’n gang kan gaan en Oekraïne compleet verwoest, mensen laat vermoorden, martelen, deporteren, kinderen laat ontvoeren. Dan bestaat er geen Oekraïne meer. Een volk dat in het verleden al zoveel heeft geleden door toedoen van Russen. Tijdens Holodomor zijn miljoenen Oekraïners uitgehongerd, gedeporteerd, vermoord. Verdiep je in de praktijken van de Wagnergroep. Dat soort onmensen is alleen maar uit op de totale vernietiging van alles wat Westers is. Daarmee in deze fase onderhandelen? Waanzin!

Jos Verstraaten, Sint Jansteen

Blijf bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Sabewa wil dat het afgelopen is met het kosteloos bezwaar maken tegen WOZ-beschikkingen. Misschien kunnen gemeentes dan ook stoppen met de extreme stijgingen van de WOZ-waarde? Omdat in mijn straat belachelijke bedragen worden betaald voor energielabel-D-rijtjeshuizen moet ik het jaar erna 60.000 euro extra WOZ-waarde klakkeloos slikken? Dacht het niet.

Ruud Jobse, Koudekerke

Volledig scherm Ammoniakfabriek Reforming-D van kunstmestproducent Yara in Sluiskil-Oost. De normen voor grootschalige opslag en transport van ammoniak zijn verouderd, terwijl er enorme plannen voor waterstof en ammoniak op stapel staan. © Yara

Aardgasleidingen kunnen worden hergebruikt voor waterstof

Ammoniak gaat een grote rol spelen in de omslag van fossiele naar duurzame energie en grondstoffen, lees ik in dit artikel. Veel van deze innovaties worden betaald door extra belastingheffingen via de kleinverbruikers. Waterstof is geen innovatie, onze grootmoeders kookten van begin 1900 tot 1963 al op waterstof. Elke gemeente had eigen stadsgasfabrieken met gas in grote lage druk gashouders, dat onder lage druk via leidingen naar huizen werd getransporteerd. Dit watergas/stadsgas bestond hoofdzakelijk uit waterstof, methaan en het gevaarlijke CO gas. In 1960 was de productie van stadsgas al 2,9 miljard m3. Na 1963 werden deze leidingsystemen hergebruikt voor aardgas met een hogere druk. Gasgeisers, gasfornuizen en gaskachels werden aangepast. Waarom worden de burgers nu vergeten en worden de aardgasleidingen in de gemeenten niet hergebruikt voor waterstof als stadsgas? Moderne CV- ketels zijn al geschikt voor waterstofgas. Dit bespaart de overheid veel kosten en komt ze zo haar belofte na dat de transitie de burgers niet veel gaat kosten.

H. Steehouwer, Middelburg

