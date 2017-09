Waardig afscheid Breskens 43 op Film by the Sea

VLISSINGEN - Het aantal Zeeuwse films op Film by the Sea is bescheidener dan voorgaande jaren. De kwaliteit is echter zeker niet minder, getuige de diverse films die afgelopen weekeinde onder grote belangstelling in première gingen. Na 'Gevangen licht' en 'Cor & Henk' van zaterdag waren zondag 'BR-43, een dagboek' en 'Allesbeweegt' voor het eerst te zien.

De documentaire 'BR-43' van Jeannice Adriaansens gaat over de teloorgang van de visserij in Breskens, aan de hand van het verhaal van Jaap Albregtse, inmiddels 'schipper aan wal'. Als hij zijn kotter heeft verkocht aan een bedrijf in Zuid-Afrika, vaart hij het schip zelf naar Kaapstad. Onderweg houdt hij een videodagboek bij.

,,Filmen in Zeeland is een lastig traject, omdat Zeeland er vaak niet echt bijhoort en Zeeuws-Vlaanderen voor mijn gevoel nog wat minder", zei Adriaansens bij de première. ,,Toch probeer ik iets van mijn roots op deze manier vast te leggen."

Het lastige in dit geval was dat op het moment dat Adriaansens met Albregtse in contact kwam, hij zijn kotter al had verkocht. Het videodagboek bleek echter een mooi uitgangspunt te zijn en bovendien beschikte Albregtse over heel veel archiefmateriaal van de periode dat Breskens nog een bloeiende visserijsector kende. ,,Dat kon ik niet laten liggen", zei Adriaansens. Zeker die beelden maken de film, een waardig afscheid van BR-43, bijzonder.

Albregtse zei nuchter te zijn over het feit dat hij het familiebedrijf heeft moeten opdoeken. ,,Ik ben daar al lang overheen. Er zijn ergere dingen." Hij is blij dat zijn archiefmateriaal is gebruikt. ,,Ik heb altijd gefilmd. Het is mooi dat er nu ook iets mee gedaan is."

De film is inmiddels voor diverse festivals in het buitenland geselecteerd en sleepte al drie prijzen in de wacht.

Zondagmiddag was bij Film by the Sea ook 'Allesbeweegt' voor het eerst te zien, een oproep van landschapsarchitect Bruno Doedens om creatiever met de kust om te gaan. Met een zandsuppletieproject bij de Brouwersdam geeft hij een inspirerend voorbeeld van hoe het wat hem betreft zou moeten: het samenbrengen van techniek, natuur en verbeelding. Dansen met de natuur, zoals hij het noemt.

Doedens was gevraagd door de Bewaerschole in Burgh-Haamstede, als een van de reeks kunstenaars in 'Balanceren tussen zoet en zout'. Met zijn Stichting Landschapstheater en Meer realiseert hij al jarenlang bijzondere kustprojecten.