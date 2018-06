Waar kun je goed winkelen in Zeeland en waar niet?

Niels en zijn opa Rinus: tien jaar fietsen ze samen de Ride

12:47 VLISSINGEN - Als peuter ging Niels van der Vliet uit Kapelle er al fietsend op uit met zijn opa Rinus. Toen zat hij in het voorzitje. In 2008 reden ze voor het eerst samen de Ride for the Roses. En sinds die tijd doen ze elk jaar mee. Niels (inmiddels 22) op een oude damesfiets en Rinus (bijna 80) op zijn e-bike.