Waar die grenzen precies liggen? Dat is nog even zoeken. Maar we práten er nu in elk geval over.

Goed dat er meer aandacht voor is gekomen, geven veel respondenten aan het eind van de enquête aan. ‘In het begin dacht ik: wat een onzindiscussie. Maar ik ben er toch anders over gaan denken’, schrijft een man. Anderen waarschuwen voor doorschieten: ‘Het begint meer op een heksenjacht te lijken’, ‘We zijn totaal doorgeslagen’, ophouden met ‘die schandpaal’ en dat ‘grachtengordel woke gedoe’.

En toch was het ook nodig, blijkt wel uit reacties van werknemers die tevergeefs aan de bel trokken of hun mond maar hielden. Het is blijkbaar iets dat er voor sommigen gewoon bij is gaan horen: ‘Grensoverschrijdend gedrag is ook aan de orde van de dag binnen mijn bedrijf en branche. Ik lig er niet wakker van en kan het vrij snel naast me neerleggen.’