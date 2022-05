Waar al die voetballende homo’s zijn? Géén idee, zeggen de Zeeuwse clubs

Voorzitter van VV Zeelandia Remy Verhage: ,,Ik twijfel of seksuele geaardheid onder sporters onderling een probleem is. Het is eerder een probleem van groepen dan van individuen.” Langs de lijn gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen, weet hij uit ervaring. ,,Spreekkoren en afzonderlijke supporters die iets roepen, inderdaad, ‘homo, homo, homo’, dat soort dingen. Ik heb het zelf ook vaak gehoord. Gisteren hebben we het er met het bestuur over gehad: dit moet op de agenda voor de volgende vergadering, daar moeten we iets mee. De vraag is: wat? Het spel stilleggen? Dat is dan nog altijd de beslissing van de scheids. Ook vanuit de KNVB zijn er wel richtlijnen. Daar willen we het over hebben.”