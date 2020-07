VVV Zeeland maakt bescheiden winst

,,In 2019 is hard gewerkt aan het terugbrengen van de verliezen, die de afgelopen vier jaar zijn ontstaan. VVV Zeeland heeft de personeelskosten en het ziekteverzuim weten te verlagen”, aldus de VVV. ,,Daarnaast had de organisatie een meevaller dankzij een prijsindexatie van subsidies, die werd verhoogd door gemeenten en provincie. Het uiteindelijke positieve resultaat voor belasting is 18.000 euro.”

Volgens VVV-directeur Erik van den Dobbelsteen is er ‘geen reden voor euforie’. ,,Doordat in 2019 geen financiële ruimte was voor uitgaven aan investeringen en innovaties is de organisatie voor de lange termijn niet houdbaar.” Daarom wordt er gewerkt aan een nieuwe verdeling van de taken die de VVV Zeeland heeft: de dienstverlening aan toeristen en het promoten van Zeeland toeristische bestemming. Over de nieuwe opzet worden dit najaar knopen doorgehakt.