VVV Zeeland in financieel zwaar weer

Directeur Erik van den Dobbelsteen luidt de noodklok. De VVV Zeeland kan zo niet langer doorgaan want er is gebrek aan geld en mensen. ,,VVV Zeeland verkeert inmiddels in een situatie van crisismanagement. Door de financiële impasse van teruglopende opbrengsten en stijgende kosten, die gepaard zijn gegaan met bezuinigingen in de afgelopen jaren, zijn we door de ondergrens gegaan van capaciteit en financiële middelen”, is te lezen in een persbericht.