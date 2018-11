VVD wil nieuwe kerncentrales bouwen in Nederland

Nederland moet, net als andere Europese landen, in 2030 de uitstoot van CO2 gehalveerd hebben ten opzichte van 1994. Dat is afgesproken in de zogenaamde ‘klimaatdoelstellingen van Parijs’. Volgens Dijkhoff is kernenergie daarbij onmisbaar, als aanvulling op zonne- en windenergie. ,,Alleen in zo'n pakket weten we zeker dat we genoeg elektriciteit krijgen en toch de uitstoot van CO2 fors terugdringen”, gaf de fractievoorzitter van de liberalen aan.

Of de ideeën van de VVD realistisch zijn, is de vraag. Coalitiegenoten ChristenUnie en D66 trapten al hard op de rem. Ze wijzen op de kosten en op het probleem van afval. Kernenergie is tot nu toe nooit genoemd in de plannen om aan de strenge klimaatdoelstellingen te voldoen. Bovendien staat er niks over in het regeerakkoord. De vierde coalitiepartij, het CDA, gaf eerder wél aan open te staan voor een nieuwe discussie over de uitbreiding van kernenergie.