VVD springt in de bres voor LambWeston/Meijer

19:25 BAARLAND - Zo'n 160 mensen stuurden afgelopen dagen een naam in voor de Schotse hooglanders die vorige week ontsnapten bij boerderij Pollehof in Kwadendamme. De twee vrouwtjeskalveren werden woensdag met veel moeite gevangen, na 8 dagen vrij in de Zeeuwse polders te hebben rondgelopen.