VVD: Nieuwe drug 3-MMC mag geen vaste voet aan de grond krijgen

Nieuwe drug 3-MMC duikt op in Zeeland

26 oktober VLISSINGEN - Zeeuwse jongeren blijken te experimenteren met de nieuwe drug 3-MMC, die via internetwinkels legaal wordt verkocht. Het effect van de drug lijkt op dat van cocaïne of xtc-pillen, maar niemand weet precies hoe gevaarlijk het is. Vanavond is er in de nieuwe documentaire-serie Verdoofd aandacht voor mensen die bijna dagelijks 3-MMC gebruiken.