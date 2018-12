VVD maakt zich zorgen over ‘gevaarlijkste fietspad van Zeeland’

terugblik op 2018 Personeel blijft achilles­hiel horeca

6:56 RENESSE - Over klandizie had de horeca het afgelopen jaar niks te klagen. Wel over het chronische tekort aan vakbekwaam personeel. Eigenaar Don van Vliet van strandpaviljoen De Haven van Renesse moest in april noodgedwongen zelf de keuken in.