VVD-lijsttrekker Dick van der Velde: Niet ‘Kijk mij nou’, maar wel: ‘Reken me af op míjn beleid’

Net als nu was Dick van der Velde vier jaar geleden de kandidaat-gedeputeerde van de VVD, maar mensen konden toen niet op hem stemmen. Nu is hij lijsttrekker. Dat is best een beetje wennen. ,,Het heeft iets van: kijk ons eens, we moeten in beeld zijn, je moet op ons stemmen. Voor mij is dat geen natuurlijke rol. Als politieke bestuurder zoek je naar verbinding. Hoe kunnen we samen iets goeds doen voor Zeeland? Natuurlijk draag je dan ook het gedachtegoed van je partij uit, maar je weet dat je compromissen moet sluiten.”