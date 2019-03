VVD Flevoland: ‘Marinierskazerne naar onze provincie’

Evert de C. uit IJzendijke vanaf vandaag voor de rechter in hoger beroep Vlaamse Kasteel­moord

11:00 GENT - Het Hof van Beroep in Gent begint vandaag met de behandeling van het hoger beroep in de zaak rond de beruchte Vlaamse Kasteelmoord. Eén van de vier verdachten is Evert de C. uit IJzendijke. Hij kreeg eerder van de rechtbank in Brugge 27 jaar cel.