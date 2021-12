‘Vuurwerkjongeren’ krijgen bezoek van politie: de volgende keer zwaait er wat

column Elodie Kint Aletta Jacobs in eigen huis

We staan in het kleine berghok. De cv-monteur en ik. De ketel is voor de vijfde keer in amper twee weken tijd uitgevallen en mijn vriend en ik moesten vanmorgen concluderen dat het indrukken van de resetknop tóch geen goede oplossing is.

15 december