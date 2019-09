VSBfonds begint met Zeeuws spreekuur

Het fonds zegt dat tot voor kort het meeste budget opging naar projecten in de Randstad. De organisatie wil nu meer de regio in om steun te bieden aan sociale projecten.

Medewerkers van het VSBfonds trekken daarom het land in om samen met regionale partners, zoals ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, te spreken met mensen die een lokaal of regionaal initiatief hebben. Het gaat om projecten tot tienduizend euro. Binnen twee weken na het gesprek hoort de aanvrager of het geld krijgt van het VSBfonds.