VRZ: ‘Zeeuwse studenten, beperk reizen naar huis’

In de studentensteden zijn naar verhouding veel besmettingen vastgesteld. Onder dicht op elkaar wonende studenten kan het virus snel rond gaan. VRZ-voorzitter Jan Lonink doet daarbij ook een beroep op de ouders. Hij ziet dat mensen er verschillend mee omgaan. Er zijn ouders die heel strikt zijn en tegen hun positief geteste kind zeggen te blijven waar hij of zij is. Maar er zijn ook ouders die hun studerend kind naar huis laten komen of gaan ophalen nadat een coronabesmetting is vastgesteld. Dat is uiteraard in strijd met de richtlijnen van de overheid. Wie wacht op een testuitslag of positief getest is, moet sowieso de deur niet uitgaan.