VRZ-voorzitter: Zware boodschap, maar kabinet kan niet anders

Gevangenis­straf voor stel dat meisje (17) tot prostitu­tie dwong

8 juli BREDA - De 34-jarige E. N. uit Zierikzee en zijn toenmalige vriendin C. da S. R. (19) uit Rotterdam zijn veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De twee werden in oktober 2019 aangehouden in een hotel in Middelburg, omdat ze een meisje van 17 jaar dwongen tot prostitutie.