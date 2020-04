VRZ overweegt versoepeling recreatieregels voor Zeeuwen

Het gaat dan bijvoorbeeld om Zeeuwen toe te staan om in eigen provincie weer gebruik te mogen maken van hun vakantiewoning of stacaravan. Ook wordt overwogen om het opbouwen van strandhuisjes weer toe te staan. Volgende week valt hierover een besluit, aldus Lonink.

Net als een aantal andere vakantieregio's is recreatief nachtverblijf verboden. Dit is gedaan om de druk op de zorg in Zeeland niet onnodig te vergroten. Tot nu heeft dit beleid goed gewerkt, aldus Lonink, verwijzend naar de rustige paasdagen. Bij de beslissing over het versoepelen van de maatregelen zijn de gevolgen voor de capaciteit in de zorg in Zeeland bepalend.