Vruchtbaarheid Zeeland één na hoogste

VLISSINGEN - Zeeland mag dan de reputatie van een vergrijsde provincie hebben, toch kregen vorig jaar - op Friesland na - nergens zoveel vrouwen in de leeftijd 15 tot 50 jaar een kind als in onze provincie.

In Nederland noteerde het CBS vorig jaar een vruchtbaarheidscijfer van 45,2. Dit is het aantal in 2017 levend geboren kinderen per 1000 vrouwen van 15 tot 50 jaar. In Zeeland werden 49 kinderen per 1000 vrouwen geboren, 0,2 kind minder dan in Friesland dat het hoogste vruchtbaarheidscijfer noteerde. Groningen had het laagste cijfer: 40,2.

Binnen Zeeland was het vruchtbaarheidscijfer in de gemeente Reimerswaal het hoogst: 64,4. Daarmee staat deze gemeente landelijk op de achtste plaats. Vlissingen heeft in Zeeland met 43,9 het laagste cijfer.