Vrouwen slecht vertegenwoordigd in bestuur van provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen

Stem op een Vrouw baseert de conclusies op een eigen telling, die in januari is gedaan in aanloop naar beide stembusgangen op 15 maart. Bij geen van de huidige twaalf Provinciale Staten en 21 waterschappen zijn vrouwelijke leden in de meerderheid. Van alle Statenleden is op dit moment 67 procent man en 33 procent vrouw. Per provincie loopt de man-vrouwverdeling sterk uiteen. Het aandeel vrouwen is het hoogst in de Staten van Utrecht en Noord-Holland: met respectievelijk 49 en 44 procent. In Overijssel, Friesland en Zeeland is dit aandeel met nog geen kwart dus het laagst.