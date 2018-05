Vrouw na spoedbevalling in bakkerij Hulst overleden

Onderzoeks­bu­reau: Staat van Zeeland gekleurd en te gehaast opgesteld

15:03 MIDDELBURG - Het rapport Staat van Zeeland is door ZB Planbureau te gehaast opgesteld. De feiten zijn 'in het algemeen voldoende objectief, actueel, volledig en betrouwbaar', maar daaruit zijn te sombere conclusies getrokken. 'En dat is niet wenselijk', stelt onderzoeksbureau APE, dat het rapport in opdracht van de provincie heeft gecheckt.