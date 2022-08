Vrouw komt om het leven bij aanrijding op spoorwegovergang Arnemuiden

Teun Dingemanse wint ringrijden Domburg

DOMBURG Gastrijder Teun Dingemanse, van afdeling Grijpskerke, won afgelopen zaterdag de klassementswedstrijd in Domburg. Na dertig beurten bleven er nog vijf rijders over. In de daaropvolgende kamp bleek Dingemanse de sterkste en schreef het dagkampioenschap op zijn naam.

7 augustus