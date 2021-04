Vrouw in elektrische rolstoel valt stil op spoor in Middelburg, net op dat moment komt er een trein aan

POLL GGD: ‘Eind juni heeft iedere Zeeuw van 18 jaar of ouder minstens één prik gehad’

31 maart GOES - Mensen die geen afspraak willen maken voor een vaccinatie of na een afspraak niet komen opdagen? De GGD Zeeland herkent zich absoluut niet in dit beeld. Integendeel, volgens projectmanager covid-19 Marco Weda, loopt het vaccinatieprogramma ‘echt goed’ in Zeeland. ,,Wat we aan vaccinaties binnenkrijgen, prikken we weg.” Als alles meezit heeft eind juni iedere Zeeuw van 18 jaar en ouder ten minste één prik kunnen krijgen.