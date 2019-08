Vrouw aangehouden voor neersteken man in Wilhelminastraat Zaamslag

Update 22:00 uurZAAMSLAG - De politie heeft vanavond een vrouw aangehouden die verdacht wordt van het neersteken van een man in de Wilhelminastraat in Zaamslag. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie in de relationele sfeer.

Het incident vond rond 20.15 uur plaats in een woning. De politie heeft de plaats delict afgezet en doet momenteel onderzoek in en rond het huis. Ze praten met mensen en eerder op de avond is ook een speurhond ingezet. Volgens een getuige is de vrouw door de politie in een auto meegenomen in de Puntstraat. Op de stoep daar liggen druppeltjes bloed.

,,Vreselijk dat dit hier in de straat gebeurt”, zegt een omwonende. Die vertelt tevens dat er in het huis mensen wonen van een jaar of dertig, veertig en dat er geregeld sprake is van ruzie. Buurtbewoners die voorbij komen vragen zich af wat er aan de hand is en schrikken als ze horen dat er een steekpartij heeft plaatsgevonden.