Vroeg uit de veren en stampen in de sportschool. Wendy, Julia, Kees en Ronald doen het. Vol overgave

Nou, zeg dat wel. Ze is dan misschien geen vroege vogel, maar Wendy van den Nieuwendijk uit Oost-Souburg hoeft echt geen slaap uit de ogen te wrijven. Sterker: ze is klaar om te stampen. Drie, soms zelfs vier keer per week is ze te vinden in Fitness Fitaal in Vlissingen. Al is dat vaak wel op een christelijker tijdstip. ,,Ik sport normaal altijd om half zes, lekker na het werk even mijn hoofd leeg maken”, vertelt ze.