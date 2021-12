Vrijwilligers proberen paraffine langs Oosterschelde op te ruimen

Column Wendy Wagenmakers Zoals altijd in mijn leven pakte de werkelijk­heid weer eens totaal anders uit

Het is een prestatie die ik van mijn leven niet zal evenaren: drie kinderen baren binnen een tijdsbestek van zes weken (niet in hetzelfde jaar, dat zou er nog eens bij moeten komen) waarin we ook de verjaardag vieren van Sinterklaas en de geboorte van kindeke Jezus én het nieuwe jaar feestelijk inluiden. Om bij te komen van alle cadeau- en traktatiestress togen we naar ‘s-Heer Arendskerke voor een heerlijk middagje ontspannen bij ‘t Klok’uus.

7:15