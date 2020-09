Vrijstaand huis in Zeeland meer dan de helft goedkoper dan in Amsterdam

Je rijbewijs halen vergt geduld: Zeeuwen moeten drie maanden wachten op theorie-exa­men

17 september GOES - Het is even slikken voor jongeren die zo snel mogelijk hun rijbewijs willen halen. De gemiddelde wachttijd voor het theorie-examen bedraagt drie maanden. ,,Het vraagt veel geduld van klanten. Iemand die nu een proefles aanvraagt, kan pas in december theorie-examen doen. Dat heb je nodig om het praktijkexamen af te leggen”, zegt Quirine Zwaans van Rijschool Wolf in Vlissingen.