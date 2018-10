Vrijspraak voor Goese scoutingleider die kinderen brandmerkte

GOES - De 23-jarige scoutingleider M.B. uit Goes, die tijdens een zomerkamp drie kinderen brandmerkte, is vandaag vrijgesproken door de rechtbank in Middelburg. De rechter acht niet bewezen dat de man de kinderen met opzet heeft verwond, zoals in de aanklacht de man ten laste was gelegd.