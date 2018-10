Vrijspraak voor Goese scoutingleider die kinderen brandmerkte - Openbaar Ministerie in hoger beroep

Zomerkamp

Te hoog

De officier van justitie eiste eerder zeven maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk tegen B. Daarmee zette het OM te hoog in, blijkt nu. Want volgens de rechtbank 'is niet gebleken dat B. de kinderen een lesje wilde leren, of dat er sprake was van een vooropgezet plan om hen te verwonden'. Ook de vraag of de verdachte had moeten weten dat er 'een aanmerkelijke kans was dat de kinderen brandwonden zouden oplopen' kan volgens de rechtbank niet bewezen worden. Duidelijk is dat B. het ijzer door het vuur heeft gehaald, maar ook heeft 'gecontroleerd' of dat niet te warm was door het vlakbij zijn arm te houden. Dat is niet goed gegaan, oordeelt de rechtbank, en dus is de verdachte 'onzorgvuldig en uiterst onachtzaam' geweest. Maar die mildere vorm van schuld stond niet in de aanklacht van het OM. Had het OM de verdachte (ook) 'zwaar lichamelijk letsel door schuld' ten laste gelegd, dan zou er wel gestraft zijn, liet de rechter doorschemeren.