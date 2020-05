Vrijheidsvuur ontstoken in Zeeland

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de fakkel aan Traas overhandigd. In andere jaren begeleidt hij met mensen van het Bevrijdingsmuseum tijdens het laatste stuk de atleten die het vrijheidsvuur naar het Bevrijdingsfestival in Zeeland brengen. Dat gebeurt met historische voertuigen. Dit keer heeft hij gewoon zijn eigen auto gebruikt. ,,Anders was het wat koud geweest”, zegt hij lachend, ,,en dan was ik nooit voor middernacht in Vlissingen geweest.”



Daar heeft Polman het vrijheidsvuur ontstoken op het Bellamypark, ook al vindt daar dit jaar geen festival plaats. ,,Dat ik het vrijheidsvuur mag ontsteken, draagt voor mijn gevoel sterk bij aan de symboliek van deze dagen", aldus Polman. ,,We kijken om en betreuren de slachtoffers maar we kijken ook vooruit.” Ook Traas ziet parallellen én verschillen. ,,We ervaren nu ook een stukje onvrijheid, omdat we niet kunnen doen wat we willen. Maar gelukkig vliegen de bommen en granaten ons niet meer om de oren.”