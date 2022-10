‘Vrijheid is een opdracht’, stelt gedeputeerde Jo-Annes de Bat tijdens bevrijdingsherdenking Vlissingen

monnikenwerk Mensen inspireren is ook monniken­werk

Twee coronajaren lang is er ach en wee geroepen over het niet door kunnen gaan van bijeenkomsten. Nu het wel weer kan, lijkt het alsof weinigen er nog zin in hebben. De geplande Inspiratiedag van de Protestantse Kerk in de Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden) is deze week afgeblazen. Er waren wel meer aanmeldingen dan er organisatoren en workshopleiders zouden zijn, maar veel te weinig.

9:00