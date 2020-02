Vrijgezellig Zeeland zoekt de ware Valentijn op een wandeling met een beker chocolademelk

Poolse winkeldie­veg­ge krijgt ISD-maatregel opgelegd

14:43 MIDDELBURG - Conform de eis heeft de rechtbank in Middelburg donderdag de 30-jarige Poolse K. S. de zogeheten ISD-maatregel opgelegd. Die maatregel is een verblijf van twee jaar in een instelling voor veelplegers. De rechtbank verklaarde de vrouw schuldig aan zeven winkeldiefstallen die ze in april en oktober van vorig jaar had gepleegd.