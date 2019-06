Vrijdag opnieuw onweer en zware windstoten in Zeeland: derde keer code geel in week tijd

Vlissingse wethouder: ‘Uitstel kazerne is belache­lijk’

18:09 VLISSINGEN - De Vlissingse wethouder Albert Vader heeft grote twijfels over de besluitvaardigheid van staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) in het dossier marinierskazerne. Sterker nog, Vader krijgt de indruk dat de processen rond medezeggenschap in Den Haag worden gebruik om nog eens goed na te denken over het project.