Vrijdag naar Film by the Sea? Deze films mag u niet missen

Politie schrijft 15 bekeuringen tijdens controle in Vlissingen-Oost

11:05 RITTHEM/NIEUWDORP - De politie heeft woensdag een verkeerscontrole gehouden in het havengebied van Vlissingen-Oost. Er is gecontroleerd op de Ritthemsestraat in Ritthem en op de Europaweg-Noord in Nieuwdorp. In totaal werden er vijftien bekeuringen uitgeschreven.