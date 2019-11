Vrijdag kans op eerste sneeuwvlokken in Limburg

Een kopie van een Romeins schip, dát moet er in Colijns­plaat komen, vinden inwoners

12 november COLIJNSPLAAT - Begin in Colijnsplaat niet over het nieuwe kunstwerk dat sinds juli in de Oude Haven staat. Dan krijg je écht de wind van voren. Want het vliegende schip Helibateau van de Franse kunstenaar Bernard Morteyrolvan valt niet bij iedereen in de smaak. Dat ding moet weg vinden inwoners Ludo van Well en Dimp Nelemans. Zij zien er liever een kopie van het Romeinse schip Caudicaria.