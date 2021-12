Vrees voor zinkgaten door oude riolen niet nodig: ‘Waterputten kunnen wel risico zijn’

Je proeft het zweet en het enthousias­me in het Kustmara­thon­boek

Vorig jaar gooide corona roet in het eten. Maar afgelopen 1, 2 en 3 oktober was het weer heerlijk (hard) lopen en fietsen tussen Burgh-Haamstede en Zoutelande. Het was nat en winderig, niemand kreeg de 42 kilometer van de 18de editie van de Kustmarathon cadeau. Maar het plezier en de voldoening van de duizenden deelnemers was er niet minder om. Dat is goed te zien in het Kustmarathonboek, dat elk jaar snel na het evenement wordt samengesteld.

11:30