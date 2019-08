Vrees voor massale mosselsterfte door schuimalg in Oosterschelde wordt bewaarheid

ZIERIKZEE - Waar mosselvissers in juni al bang voor waren, is realiteit geworden. Niet alleen oostelijk van de Zeelandbrug heeft de schuimalg bijna alle mosselen verstikt. Ook op de westelijke percelen zijn er gebieden met grote sterfte.

,,Nu, een aantal maanden verder, weten we dat het écht erg is geweest”, aldus voorzitter Jan Schot van de Zierikzeese visserijvereniging Helpt Elkander. Het gevolg is dat ook voor volgend jaar de voorraad op de Oosterschelde is gedecimeerd. ,,Een heel grote tegenvaller voor de mosselkwekers", zei Schot zaterdag in zijn openingstoespraak van de Havendagen.

De eerste berichten over het gevallen mosselzaad op de bodem van de Waddenzee zijn ook nog niet hoopgevend. In september wordt opnieuw gezocht naar zaad. De kwekers hebben hun hoop nu in eerste instantie gevestigd op de beschikbare oogstvoorraad in de Waddenzee. Die staat er volgens Schot goed voor, net als de hoeveelheid hangcultuur mosselen.

Zorgen zijn er bij de vissers uit Zierikzee ook over het opspuiten van de Roggeplaat. Rijkswaterstaat begint dit najaar met de werkzaamheden. De mosselvissers zijn bang dat de omliggende mosselpercelen last zullen hebben van het aanbrengen van zand op de afkalvende plaat. Onderhandelingen over een compensatieregeling voor de verwachte schade liepen op niets uit. Schot: ,,We moeten maar hopen dat aannemer Boskalis zijn reputatie niet op het spel zet en het zeer zorgvuldig doet.”