Vrees voor boa's tijdens de avondklok? ‘Ik heb in het begin ook al eens een coronaboete gehad’

Hulst: ‘Acht uur wel erg vroeg’

Het is om 20.00 uur in de Hulster Dullaertwijk niet druk, maar ook niet uitgestorven. Je ziet af en toe een auto, sporters en wandelaars. Margot en Monique zijn bezig aan het laatste stuk van hun hardloopronde. ,,Dat doen we elke maandag”, vertelt Margot. Een avondklok is voor hen niet onoverkomelijk. Margot: ,,Dat wordt dan eerder avondeten en zorgen dat we op tijd terug thuis zijn. Ik heb er veel voor over.” Monique staat er hetzelfde in: ,,Het lopen is té leuk om niet te doen. Misschien kunnen we wel een hond lenen”, grapt ze. Een wandelende moeder en zoon in de Zandstraat maken ook graag een ommetje ‘s avonds. ,,Ik zou een avondklok vanaf acht uur wel heel vroeg vinden”, zegt hij. ,,Dan liever tien uur of eigenlijk nog liever twaalf uur.”