Vreemd toestel op Midden-Zeeland valt al snel op

ARNEMUIDEN - Vliegveld Midden-Zeeland is één van de elf kleine luchthavens in Nederland waarover de Koninklijke Marechaussee de noodklok luidde in dagblad Trouw. De grensbewakers pleiten voor meer toezicht van de overheid op deze kleine vliegvelden. Het zouden vrijplaatsen voor drugs- en mensensmokkelaars kunnen zijn. Of worden.

Een woordvoerder van de marechaussee zegt in Trouw dat de controle te wensen overlaat: ,,Door het niet standaard aanwezig zijn van de overheidsdiensten is de aard en de omvang van de criminaliteit lastig vast te stellen.''

Havenmeester Jeroen Vermue doet de deur open. Een klein kamertje met zicht op de brandstofpomp van vliegveld Midden-Zeeland. Er staat één tafel en vijf stoelen. Het is de wachtruimte voor de marechaussee en douane. ,,In deze kamer is al jaren niemand van de marechaussee geweest.'

Veste

Ook vliegveld Midden-Zeeland is bepaald geen onneembare veste. Geen hoge hekken, geen bewakers. Het terrein is van verschillende kanten gemakkelijk te betreden. De havenmeester is alleen overdag aanwezig. Toevallig landt rond het middaguur een politiehelikopter om bij te tanken. Maar als die weer is opgestegen is er geen uniform meer te zien.

Dat de afwezigheid van dienaren van de wet activiteiten aantrekt die het daglicht niet kunnen verdragen betwijfelt vliegveld-directeur Enno Belderok. De halfverharde baan is alleen geschikt voor kleine vliegtuigen. Het grootste toestel dat er landt is van de Kustwacht, met plaats voor maximaal twaalf mensen Vrachtvluchten zijn niet toegestaan, bovendien kun je in een klein toestel niet zo heel veel meenemen. Smokkel per boot via een van de Zeeuwse havens lijkt veel aantrekkelijker.

Douane

Op Midden-Zeeland is de marechaussee of douane niet standaard aanwezig, hoewel er toch vliegtuigen vanuit het buitenland arriveren. Dus moet de marechaussee uit Terneuzen en de douane uit Vlissingen komen als een vliegtuig en zijn bemanning gecontroleerd zou moeten worden.

Wat Belderok betreft is het ook niet nodig dat het wachtkamertje in het havengebouw permanent bezet is. Er is simpelweg veel te weinig te doen. Betere communicatie zou het toezicht al kunnen verbeteren. De havenmeester krijgt geen vluchtplannen van vliegtuigen die naar Midden-Zeeland willen vliegen. Als ze al lang en breed op weg zijn, komt er een telefoontje van de luchtverkeersleiding dat er een toestel onderweg is naar Zeeland. ,,De verwachte landingstijden zijn nooit erg precies. Die kleine vliegtuigen zijn erg afhankelijk van het weer. Je moet dus rekening houden met een speling van een uur voor én na de genoemde tijd. Als ze al tijd hebben om te komen, is de marechaussee vaak te vroeg of te laat.''

Quote Het vliegveld is onverlicht. Geen piloot die zich waagt aan een landing in het donker. Enno Belderok

Elk toestel dat uit het Verenigd Koninkrijk komt moet gemeld worden bij de marechaussee. Het toestel komt van buiten de Schengenzone. Van controle komt het vaak niet, hoewel Midden-Zeeland voor vliegtuigjes uit Engeland het dichtstbijzijnde vliegveld is.

De controle is dus allesbehalve waterdicht. Of dat erg is? ,,Ik denk dat het allemaal niet zo'n vaart loopt'', zegt directeur Belderok. Het is een klein wereldje op Midden-Zeeland. Een vreemd toestel valt snel op tussen de pakweg elfduizend aankomsten en vertrekken van en naar andere vliegvelden.